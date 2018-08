Atresmedia vuelve a ser media partner de Sustainable Brands, el mayor encuentro entre negocios y sostenibilidad

Así, bajo el concepto “Activating Purpose” (Activación del propósito) y con la participación de más de 50 expertos nacionales e internacionales, Madrid acogerá, por primera vez, el Sustainable Brands® Madrid los próximos 7, 8 y 9 de mayo.



Estos encuentros estarán dirigidos por Sandra Pina, socia y directora del departamento de Innovación de la consultora de referencia en sostenibilidad ‘Quiero salvar el mundo haciendo marketing’.

Además de los encuentros profesionales del 8 y 9 de mayo, las actividades del Sustainable Brands® Madrid (#SB17Madrid) se complementarán con otros dos programas que tendrán lugar el 7 de mayo: el Sustainable Sunday y Co-creating Cities.

Sustainable Sunday es un evento familiar creado para disfrutar de la sostenibilidad a través de la música, el cine o la moda. Se trata de una jornada lúdica que se celebrará el 7 de mayo y contará con talleres para todos los públicos con el fin de dar a conocer cómo cualquiera puede contribuir a que nuestro mundo sea más sostenible. El acceso será libre y gratuito.



Por otro lado, Co-creating Cities nace para dejar un legado a la ciudad de Madrid, cuyo Ayuntamiento ha otorgado su apoyo como partner institucional. El objetivo es crear un impacto duradero que ayude a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Sustainable Brands® Madrid está enfocado a compartir inspiración y aportar valor a la forma de entender el mundo y los negocios desde el prisma de la sostenibilidad. Las conferencias profesionales tendrán lugar el 8 y 9 de mayo en La N@ve, también conocida como la “catedral de las nuevas tecnologías de la innovación”.

Gracias a la intervención de más de 50 líderes globales de marcas como Ideo, Unilever, Timberland o Campbell’s los asistentes conocerán interesantes casos de éxito y herramientas para implementar el cambio. Las entradas para asistir a las conferencias profesionales ya están a la venta, aquí.

En esta edición se suman marcas y líderes del país invitado, Reino Unido, pionero en sostenibilidad y negocios, que compartirán con los asistentes sus casos de éxito y aprendizaje.

Expertos mundiales en sostenibilidad y empresas

Algunos de los ponentes que ya han destacado su asistencia son Owen Rogers, co-fundador de Ideo; Dave Stangis, vicepresidente de responsabilidad corporativa y director de sostenibilidad de Campbell Sound Company: Amani Al-Khatahtbeh, bloguera y activista conocida como “Muslim Girl”, incluida dentro de la lista “Forbes 30 under 30”; John Izzo, autor de best-sellers y visionario de los negocios; Eduardo Srur, artista visual fundador de Attack Intervenciones urbanas; Tamara Young, directora de comunicación corporativa de Jet Blue; y Sally Uren, directora ejecutiva de Forum for the Future, entre otros.

La mayor comunidad por un futuro mejor

Sustainable Brands®, que nació en 2006 con la misión de inspirar, involucrar y equipar a las marcas y a las empresas innovadoras para garantizar su rentabilidad y un futuro mejor, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid como partner institucional en esta primera edición que tiene la capital de España como escenario.