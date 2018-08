El Ayuntamiento de Madrid da el primer paso para prohibir los circos con animales

Este martes se ha aprobado la proposión que establecía la elaboración de un nuevo texto normativo, por parte de las asociaciones protectoras y por todos los sectores implicados, que recoja los derechos de los animales a ser respetados, a no ser víctimas de maltrato y a no ser sometidos a esfuerzos o actos crueles que les ocasionen sufrimiento, ansiedad o estrés.



Asimismo, se ha aprobado que en ese texto normativo se valore la prohibición de instalar en el término municipal de Madrid circos que exhiban animales salvajes en sus espectáculos, tanto en terrenos de titularidad pública como privada.



La proposición fue presentada conjuntamente por Ahora Madrid y PSOE. Entonces, el socialista Ignacio Benito planteó la puesta en marcha de recursos formativos para reorientar a estos trabajadores en su desempeño laboral en el ámbito circense.