La basura llega al nido de cigüeñas del tejado del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Estas cigüeñas son ya todo un emblema en Alcalá de Henares, cuya vida se transmite en directo a través de una webcam, y es que en esta zona 130 parejas de cigüeña blanca están criando en la actualidad, que acoge al 10% de toda la población de esta especie protegida en la Comunidad de Madrid.



Ahora estos animales vuelven a ser noticia después que los seguidores del nido se dieran cuenta que una bolsa de plástico se encontraba en el nido entorpeciendo las labores de alimentación de la mamá cigüeña.



Este hecho se trata de un grave problema que afecta, no solo a este nido en concreto, sino a otros muchos que no se conocen o que no están expuestos bajo el objetivo de una cámara.



La basura está muy presente en los nidos de estos animales que utilizan como material de construcción o como alimento, encontrada fundamentalmente en los vertederos, convertidos en uno de los lugares más frecuentados por las aves ligadas al medio urbano.



"Basura que crece e invade no solo los espacios más humanizados sino los más recónditos ecosistemas: ahí están las últimas cifras del Ártico, por no hablar de los mares, contaminados por plásticos de las más variadas dimensiones, siendo los de talla "micro" los más preocupantes", ha señalado la organización.