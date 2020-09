Unos buceadores graban un impresionante 'pez luna' en las Azores

El pasado 25 de septiembre Miguel Pereira, el autor del vídeo, decidió meterse junto con sus compañeros en el mar con una Go Pro y se encontró con esta impresionante sorpresa.

No era una ballena ni un delfín, ni un tiburón; sino una especie marina exótica llamada 'pez luna'.

El pez no reaccionó ante la presencia humana, al contrario, parecía gustarle e incluso daba la impresión de que estuviera posando como si fuera una modelo.

Este 'pez luna' es el más grande visto hasta la fecha y tiene una media de 1000 kg de peso y con ejemplares que alcanzan más de 3 m de longitud y superan las 2 toneladas de peso.

Se alimenta principalmente de medusas y su carne es muy exquisita en la gastronomía de Japón, Corea y Taiwan, aunque en Europa la venta de su carne está prohibida.

No suponen una amenaza para los humanos, ya que su alimentación se basa en las medusas. Dale al play si todavía no has visto este vídeo que ya se ha convertido en todo un fenómeno viral.