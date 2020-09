Un bulldog francés ahuyenta a dos osos que querían entrar en casa de sus dueños

Jewels, un bulldog francés residente en Monrovia, California (EEUU) ha demostrado que la frase hecha: 'El perro es el mejor amigo del hombre' es verdad ya que salvó a su familia de dos enormes osos que salieron asustados de la casa tras la valiente itervención de este perrito.



Prueba de su valentía es el vídeo que ya se ha convertido en todo un fenómeno viral en las redes sociales que pudo grabarse gracias a las cámaras de seguridad que instaló su dueño, cansado del continuo intento de los animales por entrar a su casa.

El dueño del valiente perrito explicó, poco después del suceso: "Me impactó. No me lo podía creer, se convirtió en una fiera".



En esta zona de California es más que habitual encontrar cerca de las casas familiares osos así como otro tipo de animales, pero desde ahora, esto ya no será un problema si el este bulldog francés se encuentra cerca.