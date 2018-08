'Buscando a Dory' revive el deseo de proteger a los animales marinos y la Gran Barrera de coral

Ellen DeGeneres, quien da voz al olvidadizo pez cirujano Dory en esta secuela de 'Buscando a Nemo', aparece en un vídeo para 'salvar' a la Gran Barrera, que se extiende a lo largo de 2.300 kilómetros frente a la costa nororiental de Australia.



"Soy admiradora de su hermosa, grandiosa y maravillosa Gran Barrera de Coral, que es el hogar de mi pez favorito, Dory", dice la actriz en una campaña de Disney, la Fundación Gran Barrera de Arrecife y el parque marino declarado Patrimonio de la Humanidad.



La campaña a favor de la conservación de la Gran Barrera y de las exóticas especies marinas que alberga, se inició con la secuela de 'Buscando a Nemo', cuyo personaje, un joven y tierno 'Pez Payaso', motivó en 2003 un incremento mundial en la venta de ejemplares de esta especie.



"Muchas personas que vieron esa película no se llevaron a casa el mensaje a favor de la conservación, sino que se enamoraron del pez y quisieron tener uno consigo", ha explicado Karen Burke da Silva, confundadora de la Campaña 'Salvando a Nemo'.



El problema, tal como explica Karen Burke, es que estos animales puedan vivir fuera de su hábitat es muy complicado ya que no es una tarea sencilla replicar las condiciones de los océanos en los pequeños tanques.



Cada año se recolectan más de un millón de ejemplares de 'pez payaso', parecidos a Nemo, de los arrecifes coralinos, ambientes que están a merced de las constantes amenazas que suponen la acidificación de los océanos y el blanqueo de corales.



Este tipo de peces, el 'pez payaso', puede ser criado fuera de su hábitat pero éste no es el caso del 'cirujano azul' (Dory) ya que no puede desarrollarse en cautividad porque sus larvas son muy pequeñas y difíciles de alimentar.



Un 90% de las especies marinas de los acuarios son recolectados de sus hábitats, es decir, alrededor de 30 millones de ejemplares provienen de las aguas de 45 países, principalmente del Sudeste Asiático.