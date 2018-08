Una cafetería se convierte en un refugio para los perros callejeros en Grecia

La Isla de Lesbos, situada en el norte del Mar Egeo, en Grecia, conocida por acoger a miles de refugiados de Siria y otros países de Oriente Medio, vuelve a ser noticia por su solidaridad.



Una cafetería de la ciudad se ha convertido en un refugio nocturno improvisado para los perros. Los dueños del local, llamado Hot Spot Cafe, han decidido dejar las puertas para que los perros callejeros tengan un techo y un lugar seco donde dormir.



"En la ciudad hay muchos perros. Cuando el bar cierra cada noche, los perros vienen y duermen aquí. No hemos tenido ningún problema. Desde julio, cada noche hay un perro en el sofá", afirmaba un camarero de este establecimiento en una entrevista para 'The Independent'.



Un profesor de sociología de la Universidad del Egeo, Efstratios Papanis, realizó la fotografía y la publicó en su red social personal. La publicación llamó la atención y no tardó en convertirse en viral.

"Los lugareños han incrementado sus niveles de solidaridad hacia temas más humanistas y ambientales. La nueva generación es más sensible y está mejor informada", concluía el propio Papanis para 'The Independent'.