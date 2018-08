Un campamento reúne a jóvenes de distintos países para ayudar a especies amenazadas

Hace un tiempo ya nos hicimos eco de la importante y necesaria labor que realiza, cada día, los miembros y voluntarios de este Hospital de fauna salvaje del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) y ahora os contamos que esta organización acoge, durante estos días, a más de veinte jóvenes, de once países distintos, que colaboran a favor d ela conservación de la biodiversidad.



Los voluntarios, procedentes de Italia, Alemania, Holanda, Suecia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Serbia, Eslovenia, Rusia y España están desarrollando distintas actividades para ayudar a las especies amenazadas, y sus hábitats, con determinadas tareas como la mejora y limpieza de las instalaciones educativas del centro 'Naturaleza Viva' de GREFA, que reúne a animales silvestres que no pudieron recuperar las condiciones necesarias para su liberación en el medio natural.



Para el coordinador de este campo de trabajo, Fernando Garcés se trata de fomentar una experiencia "gratificante y enriquecedora" en las instalaciones de educación ambiental para los futuros visitantes.



La contribución de los participantes a través de este campamento supone, según Garcés, una ayuda real para especies que requieren atención como es el caso del cernícalo primilla en la Comunidad de Madrid.



El campamento iniciado el pasado 1 de agosto, se prolongará hasta el próximo 16 de agosto y su segunda edición se celebrará entre el 17 y el 31 de agosto.



GREFA es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que nace en 1981 como asociación para el estudio y conservación de la naturaleza.



Se centran en diversas actividades como en la recuperación y rehabilitación de fauna, la cría en cautividad de especies amenazadas, la conservación de espacios naturales y la educación y sensibilización ambiental.



Fundamenta su trabajo en torno a varias actividades complementarias, entre las que destaca el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje, que a lo largo de su existencia ha prestado su atención veterinaria a más de 40.000 animales salvajes, los cuales han ingresado por diversas causas como intoxicaciones, venenos, cazadores desaprensivos, atropellos, trampas, expolio, desnutrición o transformaciones del entorno.