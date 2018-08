Celebra el Día del Medio Ambiente cuidando el planeta

El Día Mundial del Medio Ambiente es un día para que más que nunca seamos conscientes de la importancia de cuidar nuestro planeta, además de promover la atención y acción política necesaria para la conservación del medio ambiente tanto en el presente y futuro.

Hace ya muchos años que se celebra este día tan importante para nuestro planeta. El 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General de la ONU decidió asignar el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente ya que justo, ese mismo día, tenía lugar la conferencia sobre el Medio Humano en Suecia.



Así, dos años después el Día Mundial del Medio ambiente se celebraba oficialmente por primera vez, bajo el eslogan 'Sólo una Tierra'. Desde entonces, miles de personas de todo el mundoprotagonizan acciones para conmemorar este día.



Este año, el lema elegido para celebrar 'El Día Mundial del Medio Ambiente' gira en torno a la lucha contra el comercio ilícito de fauna y flora silvestres, que erosiona la preciosa biodiversidad y pone en peligro la supervivencia de tantos animales.



Así, el lema elegido 'Vuélvete salvaje por la vida' (Go Wild for Life) anima a difundir la información sobre los delitos contra la naturaleza y los daños que pueden provocar en el Medio Ambiente.



Desde Hazte Eco, os animamos a celebrar este día, realizando pequeños gestos que pueden ayudar a nuestro entorno como utilizar el transporte público siempre que sea posible, apagar las luces cuando no las estemos utilizando o reciclar plásticos, papel o vidrios.



Una bonita forma de celebrar este día siendo conscientes de que todas estas actividades tienen que realizarse todos los días del año.