Un ciclista rescata a un gato abandonado en la carretera mientras entrenaba

'Salvando una vida', escribió Fonseca en su Facebook para compartir con sus seguidores este bonito gesto que ya acumula más de un millón de reproducciones.



El ciclista encontró al gatito abandonado durante uno de sus entrenamientos y no dudó en salvarlo y llevarlo a un lugar seguro.



En las imágenes se puede ver al animal metido en el maillot del ciclista. "Me alegra haberle gustado y que no me arañara", añadió.