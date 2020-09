¿Cómo duermen los osos polares?

El protagonista de esta historia parece un auténtico oso de peluche. Se trata de oso polar, una hembra de cinco semanas, que pesa solo 1,8 kilos y mide 40 centímetros, y que se camufla entre sus juguetes, entre sueño y sueño.



Su vídeo se ha convertido en todo un fenómeno viral que ya ha conseguido casi 900.000 visitas y ha sido compartido por miles de personas en redes sociales.



En el vídeo se puede ver cómo el oso aún no puede abrir los ojos completamente y emite distintos sonidos, ruidos, se acomoda, solloza y se mueve como cualquier otro bebé.



El pequeño animal es tan pequeño que aún trata de ponerse de pie sobre sus cuatro patas, un esfuerzo que realiza especialmente cuando llega la hora del almuerzo.



El osito recibe unas seis comidas al día, una cada cuatro horas, así que con tanta práctica seguro que logrará ponerse en pie en poco tiempo.



El zoo ha informado que este osito tiene un equipo 24 horas al día, durante 7 días a la semana vigilando su cuidado y bienestar.



Si todavía no has visto este vídeo, repleto de ternura que ha conmovido a miles de personas, ¡dale al play!