¿Cómo se ve el mar desde la perspectiva de una tortuga?

WWF colocó una pequeña cámara GoPro sobre el caparazón de una tortuga marina lo que ha logrado capturar impresionantes imágenes.



Imágenes de la gran barrera australiana, el mayor arrecife de coral del mundo, donde viven más de 6000 especies.



Este vídeo forma parte de un estudio de la WWF en la costa de Queensland, al noroeste de Australia, sobre cómo afecta la contaminación a las tortugas verdes de esta región y la idea surgió para entender mejor e comportamiento de las tortugas que habitan en este lugar.



Está previsto que esta semana el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco se pronuncie sobre el grado de vigilancia a la conservación de este arrecife.



Un punto de vista totalmente distinto del medio marino que si todavía no has visto, no dudes en ¡darle al play! .