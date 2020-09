Conoce a Cooper, el perro que sabe contar y reconoce colores

Este perro está revolucionando las redes sociales con su peculiaridad de saber colocar cada pieza en el lugar correspondiente en este típico juego de niños.



Así, tras una orden de su dueña, el pequeño perrito es capaz de coger una figura e introducirla en la caja amarilla en el orificio correspondiente.



Pero esto no es todo, Cooper también tiene la capacidad de contar y resolver problemas matemáticos sencillos.



Ante estas habilidades de este pequeño genio del que su dueña explica que Cooper, desde que tenía tres meses, ya era capaz de sacar la lengua cuando su dueña se lo ordenaba.



Un perrito que se calcula que tiene la edad mental de un niño de 2 años y cuyo vídeo se está convirtiendo en viral. Si todavía no lo has visto, ¡dale al play!