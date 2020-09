Crean un invernadero para cultivar plantas en el desierto

Se trata de una estructrua piramidal hecha de bambú local, sobre el que se pone una hoja de plicarbonato.



El diseño funciona mediante la acumulación de aire caliente y humedad durante todo el día. El calor provoca que el agua se evapore y crea humedad en el aire, una atmósfera perfecta para el crecimiento de las plantas. Por la noche, la parte superior del invernadero se abre para que el aire fresco entre.



Entonces, las gotas de agua se enfrían y se condensan en la superficie de la hoja de bioplástico, que actúa como un embudo para conducirlas a una cisterna de almacenamiento y luego utilizadas tanto para el riego como para beber. De esta manera, sería posible cultivar vegetales en climas áridos, incluso en épocas de sequía.



Este invento también se puede utilizar como un colector de agua de lluvia. Además, es una construcción simple y utiliza materiales locales, es decir, disponibles en las áreas desérticas en las que se utilizaría.

Desde la Organización señalan que el invernadero puede ser construido en unos cinco días, por personas no necesariamente profesionales.



Este sistema se puede utilizar todos los días, haciendo posible, por un lado, que las plantas y los alimentos crezcan y, a su vez, produciendo agua y conservando el exceso de humedad.



La Organización trabaja para poner en marcha este proyecto en distintas zonas de Etiopía, en África, donde el 21% de los habitantes no tienen acceso al agua potable, y la sequía hace casi imposible el cultivo. En concreto, Roots Up espera instalar sus primeros invernaderos en el norte, junto con la colaboración de la Universidad de Gondar.



Desde la Organización han manifestado su intención de trabajar junto con los agricultores locales para asesorarlos en la determinación de los cultivos alimenticios que pueden crecer, representando esto también un gran aporte a la problemática del hambre en todo el país.



La propuesta es que estos cultivos también puedan serles útiles como fuente económica. De esta manera, el proyecto apuesta a la autosuficiencia de los habitantes a través de la implementación de soluciones de baja tecnología, incorporando conceptos de energía natural, permacultura, conservación del suelo, entre otros.