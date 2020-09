Descubrimos 'Okunoshima', la isla de los conejos en Japón

Si pensabas que lo habías visto todo al descubrir, por ejemplo,la isla de los gatos, ahora te prsentamos el paraíso de los conejos.

Se trata de 'Okunoshima', una isla que no es grande, ni tiene impresionantes rascacielos o luces pero que tiene muchos conejos, pues estos son los habitantes de este lugar desde hace muchos años.



Tal es este fenómeno, que la isla es más conocida como 'Usagijima', que significa isla de conejos en japonés.



A pesar de que que esta isla sea tan peculiar y divertida, el origen de estos animales a este lugar no fue tan bonito. El diario británico 'The Guardian' explica que durante la Segunda Guerra Mundial, 'Okunoshima' fue el lugar elegido para instalar una fábrica en la que se produjo gas venenoso de forma secreta. Los conejos fueron llevados allí, intencionadamente, como 'conejillos de indias' para probar en ellos los efectos de este gas.



Lo que no está claro es si los numerosos conejos que habitan en la actualidad en la isla, proceden de los que fueron enviados allí para experimentar con ellos o no.



Algunos aseguran que los conejos de hoy son descendientes de los que fueron liberados de la fábrica por los trabajadores cuando finalizó la guerra. Sin embargo, otros se muestran "menos convencidos" ya que se informó en su momento de que todos los animales fueron aniquilados cuando cesó la producción, según cuenta The Guardian.



Lo que está claro es que 'Okunoshima' se estableció como el paraíso particular de estos animales y que ahora es un destio turístico que cuenta con un hotel, un campo de golf, el Museo de Gas Venenoso y todos estos conejos.

Si tienes la suerte de visitar esta isla, tienes que tener en cuenta dos cosas: está prohibido cazar estos conejos y no está permitido llevar perros o gatos.