DiCaprio: "El cambio climático es la amenaza más urgente a la que se ha de enfrentar nuestra especie"

DiCaprio: "Muchas gracias a todos. Gracias a la Academia, gracias a todos los que estáis en esta sala. Tengo que felicitar al resto de candidatos de este año por sus increíbles interpretaciones. 'El renacido' es fruto de los esfuerzos incansables de un equipo y de un elenco increíbles.Primero, mi hermano en este proyecto, el señor Thomas Hardy. Tom, tu talento feroz en la pantalla solo se ve sobrepasado por tu amistad fuera de pantalla. Al señor Alejandro Iñárritu. A medida que la historia del cine se desarrolla, has labrado tu camino en esta historia en los últimos dos años. Eres un talento increíble, gracias a ti y a Chivo por crear una experiencia cinematográfica trascendente para todos nosotros.Gracias a todo el mundo de Fox y de New Regency. Arnon Milchan, eres el héroe de este proyecto. A mi equipo completo. Tengo que dar las gracias a todo el mundo desde el inicio de mi carrera: al señor Caton-Jones, por escogerme para mi primera película; al señor Scorsese, por enseñarme tanto sobre el arte cinematográfico; al señor Rick Yorn, gracias por ayudarme a guiarme en esta industria. Sin mis padres, nada de esto hubiera sido posible. Y a mis amigos, os quiero mucho, sabéis quiénes sois.



Por último, solo quiero decir esto: 'El renacido' era sobre la relación del hombre con la naturaleza, una naturaleza que todos sentimos en 2015 como el año más cálido que se ha registrado. Nuestra producción se tuvo que trasladar al punto más al sur de este planeta solo para poder encontrar nieve.



El cambio climático es real, está ocurriendo ahora mismo. Es la amenaza más urgente a la que se ha de enfrentar nuestra especie. Necesitamos trabajar juntos y dejar de procrastinar. Necesitamos apoyar a los líderes de todo el mundo que no hablan en nombre de las grandes corporaciones contaminantes, sino de toda la humanidad, de los pueblos indígenas, de los miles de millones de personas desfavorecidas que serán las más afectadas por todo esto, de los niños y de toda esa gente cuyas voces han sido ahogadas por la política de la codicia.Gracias a todos por este premio increíble de esta noche. No demos el planeta por sentado. Yo no doy esta noche por sentada".



Así lo indicó el actor tras hacerse con el Oscar al mejor actor por “The Revenant”, un premio “producto de los esfuerzos increíbles del reparto y todo el equipo”, indicó el actor al recoger la estatuilla.

DiCaprio, que quiso dedicar el galardón a su “hermano” Tom Hardy, el coprotagonista de la cinta, y a Alejandro González Iñárritu, que poco antes se había llevado el premio al mejor director.

“Estás haciendo historia del cine. Gracias a ti y al ‘Chivo’ Lubezki por rodar experiencias cinematográficas trascendentes”, manifestó.Sus rivales eran Bryan Cranston (“Trumbo”), Matt Damon (“The Martian”), Eddie Redmayne (“The Danish Girl”) y Michael Fassbender (“Steve Jobs”).

Esta es la sexta nominación de DiCaprio y la quinta como actor (la otra le llegó como productor de “The Wolf of Wall Street”) tras “What’s Eating Gilbert Grape”, “The Aviator”, “Blood Diamond” y “The Wolf of Wall Street”.

Para “The Revenant”, el actor pasó prácticamente un año de rodaje a caballo entre las montañas rocosas canadienses hasta la Patagonia argentina que en ocasiones se convirtió, según testimonios de la producción, en un auténtico “infierno” por la dureza de las condiciones climatológicas en las que se llevó a cabo la filmación.