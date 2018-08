Encuentran a 40 perros abandonados en una casa de EEUU

Los 40 pastores animales habían sido abandonados en una casa pero gracias a la colaboración de los vecinos, que dieron la voz de alarma, soprendidos por los incesantes ladridos de los animales y el terrible olor que provenía de la zona en la que estaban.



"Ladraban, ladraban, ladraban sin parar como en una perrera", comentó Irene Bermudez-Staggs, vecina de la zona.



Así, los servicio de rescate descubrieron a los 40 animales, con edades comprendidas entre uno y ocho años.



Hasta el momento el propietario de los perros no ha podido ser localizado y las autoridades no tienen claro por qué tenía tantos perros a su cargo.



No está claro por qué el dueño de los animales tenía tantos pastores alemanes debido a las edades de los perros.



Una vez que el dueño sea encontrado podría enfrentarse a varios cargos criminales, incluyendo la crueldad animal.



Todos los animales han quedado bajo la custodia del 'San Bernardino County Devore Animal Shelter'.