Esta Navidad no compres animales, adóptalos

Cada año son abandonados en España 110.000 perros y 25.000 gatos. Por ello, distintas asociaciones como FAPAM quieren recordar, y sobre todo en estas fechas, de la importancia de la adopción y no la compra así estaremos contribuyendo a dar una segunda vida a esos animales que fueron abandonados o maltratados.

Tenemos que ser concientes de las necesidades y obligaciones a la hora de llevar a casa un animal y tenerlo muy claro y que no se convierta en un capricho y luego nos olvidemos.



España es uno de los paises con mayor número de mascotas domésticas (cerca cinco millones de perros y más de tres millones de gatos) pero también es donde más abandonos se producen.---



La Federación de las Asociaciones de Protección Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM) ha lanzado la campaña 'No regales abandono. No compres, adopta 2015' para reclamar que no se compren irresponsablemente animales como regalos navideños.



Este spot realizado por Miguel Romero y protagonizado por Lluvia Rojo, Nathalie Seseña, Enrique Villén, Manolo Cal y Pedro Freijeiro pretende que las personas sean respondables a la hora de introducir un animal de compañía en casa y que esta sea una decisión que debe ser tomada de forma responsable y consensuada por todos los miembros del núcleo familia.



También quieren informar a la sociedad de que existen otras alternativas "más éticas" para los niños que desean tener una mascota, como es el apadrinamiento de animales en albergues y centros de acogida; y por otro lado, informar del tráfico "amoral legal e ilegal" de cachorros en España, la mayoría procedentes del Este de Europa en situaciones denigrantes.



FAPAM recuerda que existen albergues y perreras municipales que están repletos de animales y que es algo que no todas las personas tienen presente.



Tal y como ha señalado la Federación, "evitar la compra caprichosa y compulsiva de animales como si de juguetes se tratase frenaría la vergonzante cifra de 400 perros abandonados al día" en España, "una cifra que sitúa a España como número uno en abandono de mascotas en Europa".



"Si lo que queremos es hacer un regalo a alguien, hay miles de objetos inanimados que comprar. Los seres vivos no son un regalo, no regales abandono", concluyen desde FAPAM.



Por todo ello, desde 'Hazte Eco' nos sumamos a estos objetivos y los animamos a que vosotros, también, seais conscientes de que la compra no siempre es la mejor alternativa.