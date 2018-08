FAADA pide que se cierre el delfinario del Zoo de Barcelona y libere a los delfines que viven en cautividad

FAADA quiere concienciar a todos los ciudadanos del problema que existe cuando un animal como un delfín vive en cautividad, como en este caso, en el delfinario del zoo de Barcelona.



Desde la asociación explican que los delfines son animales con capacidad de sentir y sufrir y merecen una vida digna, en un espacio adecuado para su condición.



En el Zoo de Barcelona viven actualmente 6 delfines: Anak, Blau, Tumay, Leia, Kuni y Nuik.



Las instalaciones no cumplen los requisitos de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos (EAAM) y los animales tienen conflictos sociales y de estrés, reconocidos por los propios cuidadores.



Hasta hace poco se hacían espectáculos, con menos de un 16% del tiempo dedicado a ofrecer algún tipo de información considerada educativa. Ahora se han dejado de hacer estas sesiones pero los delfines todavía sufren las consecuencias de vivir en un espacio tan pequeño para su condición.



Seguramente estos delfines no puedan ser devueltos al mar, de forma inmediata, pero necesitan un lugar para recuperarse del estrés y reencontrarse con sus comportamientos naturales.



Por ello, con su petición, FAADA pide que se cierre este delfinario pero que se garatice una vida digna para estos animales, que no permitan su utilización para espectáculos o fines reproductivos y que estos animales sean trasladados a un refugio o santuario.



Muchos rostros conocidos ya se han unido a esta inciativa de FAADA, si tú también quieres colaborar entra en su web y firma la petición: Adéu delfinari.