Una fotógrafa muestra cómo es el paso de los años de distintas razas de perros

Esta fotógrafa ha estado 20 años realizando fotografías de perros mostrando así el paso del tiempo de distintas razas; desde labradores hasta bulldogs franceses.



Así ha podido reunir todas y cada una imágenes en 'Dog Years: Faithful Friends Then & Now', una colección que está dedicada a su perrita Lily, la cual murió durante la realización de su obra.



"Algunos no parecen envejecer en absoluto, sin embargo otros muestran los signos abiertamente en sus ojos, su cara y su pelo gris. La apariencia de nosotros mismos y de nuestras almas en sus ojos nos dan una conexión tan profunda con los perros. Lo único que permanece constante al pasar los años es el amor que se tienen el uno al otro", ha explicado Amanda Jones.



No te pierdas esta original galeriade imágenes donde se puede apreciar el paso del tiempo de estos perritos.