Las gatas entienden mejor el llanto de sus crías que los gatos

El 20 de febrero celebramos el #DíaInternacionaldelGato, en honor a estos animales tan elegantes y astutos. Los gatos presentan algunas particularidades que lo hacen una especie muy especial.



Un ejemplo de ello lo ha desvelado un estudio publicado en 'BMC Evolution Bilogy' que afirma que las gatas domésticas tienen un oído capaz de captar sutiles matices en las voces de sus hijos gracias a su evolución, que les ha permitido desarrollar un sentido de la audición capaz de distinguir la urgencia de los llantos de sus crías.

Por su parte, los machos no muestran una respuesta inmediata a las llamadas más urgentes.



Para el estudio han evaluado las respuestas de los gatos y gatas a 14 llamadas de siete gatitos, grabadas en contextos diferentes. Las llamadas fueron reproducidas para ser escuchadas por 17 gatos adultos no relacionados con las crías, nueve machos y ocho hembras, de los cuales solo la mitad habita tenido gatitos.



Los resultados han demostrado que las gatas responden en un 10% más rápido a las llamadas de mayor urgencia que a las que trasmitían una baja excitación, mientras que los machos no muestran respuestas más inmediatas a las llamadas urgentes.



También, han observado que la experiencia previa criando gatitos no era necesaria para que las gatas respondieran de manera diferente a las llamadas de sus crías, lo que señala que es una diferencia de sexo arraigada en el tiempo y no por la práctica.



Los autores consideran que el sistema auditivo en las gatas se ha desarrollado para adaptarse a las propiedades específicas de las llamadas de sus crías. Ahora, se plantean estudiar si los gatos son más sensibles a las llamadas de sus propias crías que a las ajenas.