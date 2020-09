'Sustainable Brands' deja claro que generar cambio haciendo negocio es posible

Sustainable Brands, el congreso sobre marcas sostenibles, ha celebrado su primera edición en Barcelona esta semana y volverá con una nueva edición en 2016. Bajo el lema 'Reimagina, Rediseña y Regenera', los más de 40 ponentes internacionales y nacionales, han querido compartir soluciones que ayuden a las compañías a adoptar una actitud responsable en los diferentes ámbitos de la sostenibilidad.



El congreso deja varias conclusiones estratégicas a los más de 220 asistentes en la primera edición del congreso. Una de las más destacables ha sido como la co-creación se ha propuesto como parte de la solución en muchos aspectos y como co-creando se ha trabajado en muchos momentos del evento.



La primera jornada celebrada en IESE se inauguró oficialmente por Sonia Recasens quien destacó la necesidad de vincular el crecimiento económico con la responsabilidad social y con criterios de sostenibilidad en todos los ámbitos de la sociedad. Y de ello hablaron los primeras espadas de las diferentes organizaciones que participaron durante la mañana.



Teresa Ribera, directora del IDDRI, comparó a los convencidos de la necesidad del desarrollo sostenible con la canción de The Wall de Pink Floid: “Todos somos como ladrillos que encajamos con nuestros valores”. Durante su exposición, afirmó que “la cuestión no es si existe cambio climático o no, sino qué vamos a hacer todos para minimizarlo".



Albert Aranda, director de Recursos Humanos de Brico Depôt, explicó la importancia de la construcción sostenible y Laura Storm, directora ejecutiva de Sustainia expuso las necesidades globales que todos necesitamos para un futuro mejor. Durante la tarde se celebraron cuatro talleres sobre liderazgo y estrategia; marca y posicionamiento; productos, servicios y negocio como modelo de innovación y ciudadanos y Felicidad Nacional Bruta.



La segunda jornada del congreso, ha reunido a responsables de proyectos diferenciadores y disruptivos tales como Pedro Tarak, Cofundador y CEO de Sistema B, para quien las empresas deben mostrar sus imperfecciones y su afán de mejora y donde “pasar de ayudar a ser parte" es clave del cambio. Para Tarak, tras la innovación tecnológica y social tenemos que innovar la economía.



"Doing is the new saying", ha afirmado Nico Nogués, para quien las empresas deben usar sus miedos con el objetivo de construir un mundo más sostenible. Enrique Segovia de WWF España incidió en que "el uso de los recursos naturales del planeta nunca puede ser una ventaja competitiva".



La fundadora y director ejecutiva de 'Sustainable Brands' a nivel global, Koan Vikoren Skrzyniarz, ha asegurado que se trata de un sector en crecimiento porque el valor de la marca ha crecido mucho en los últimos años, y porque cada vez tiene más influencia social.