Un hombre corta el pelo a los perros de un refugio para que encuentren un nuevo hogar

Desgraciadamente, cuando un perro mayor llega a un refugio tiene menos probabilidades de encontrar un nuevo hogar. Por ello, Mark Imhof, un peluquero de perros profesional, decidió un día visitar los refugios de Nueva York para bañar, peinar y cortar el pelo de estos animales.



Una tarea que desempeña con mucho cariño y, desinteresadamente, con el único objetivo de que esos perritos encuentren una familia que les adopte y puedan salir, por fin, de refugio.



Fue la novia de Mark Imhof quien tuvo esta bonita y original idea. "Ella no quería verme buscar otro trabajo sin alma y aburrido, y veía la alegría que me daba interactuar con animales," explica Imhof. "He visto tales transformaciones en muchos animales que resultan inspiradoras y sé que ese amor se lo acabarán dando a sus dueños en sus futuros hogares" explica el peluquero.



Mark Imhof antes era ejecutivo, pero ahora está volcado en esta misión ya que los perros más ancianos, tienen menos oportunidades de encontrar una familia.



¡No te pierdas las imágenes del antes y el después de estos perros, y es que un buen corte de pelo, puede hacer milagros!