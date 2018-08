La V Jornada de Moda Sostenible llega a Madrid

Un año más llega la cita en la que la moda y el cuidado por el medio ambiente van de la mano con la V Jornada de Moda Sostenible que está organizada por Slow Fashion Next, la tienda "online" Doo the Woo y el museo de Traje de Madrid.



Conocer las últimas tendencias sostenibles en marcas y tejidos así como promocionar los contactos entre empresas y expertos del sector son las principales finalidades de esta cita anual e imprescindible para consolidar el mundo de la moda sostenible.



En esta nueva edición, además, se acogerá una exposición impulsada por un grupo de estudiantes que han investigado el ciclo de vida que recorre una prenda y analizarán los factores determinantes en su sostenibilidad así como las alternativas que ofrece el mercado.



Por otro lado, en memoria del derrumbe del edificio Rana Plaza en Dhaka (Bangladesh) que el 24 de abril de 2013 provocó 1.134 muertes y más de 2.500 heridos, la organización impulsará el domingo día 24 la jornada gratuita Fashion Revolution Day que exigirá "mejores condiciones sociales y medioambientales" en la industria textil.



Ese mismo día se ofrecerá una serie de conferencias sobre la importancia de concienciar e informar de la realidad de la industria textil en el mundo.



La jornada culminará con un 'selfie' conjunto cuya etiqueta (#QuienHizoMiRopa y #WhoMadeMyClothes) pretende hacer reflexionar a las marcas de moda no sostenibles el origen de sus prendas.