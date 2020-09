'Keeping up with the Kattarshian', el reality show que promueve la adopción de gatos

'Keeping up with the Kardashian' es un conocido reality show en el que las hermanas del clan Kardashian /Jenner muestran los vaivenes de su vida llena de lujos y excesos.



Pero ahora, les ha salido un fuerte rival: 'Keeping up with the Kattarshian', un programa online en directo en el que se puede seguir la vida de cuatro lindos gatitos huérfanos y su convivencia en una 'casa de muñecas' adaptada a su tamaño.



La idea la ha tenido la Sociedad Protectora de Gatos de Islandia que, junto con el portal de internet Nútíminn, han creado este mundo gatuno con un bonito objetivo: que los mininos sean adoptados y encuentren un nuevo hogar y una familia que los cuide.



Estos gatitos viven en esta estancia alrededor de tres o cuatro semanas hasta que son adoptados y otros ocupan su lugar. Los cuatro gatitos que estrenaron la casa, Gudni, Ronja, Briet y Stubber, ya han sido adoptados.



En directo se puede observar las hazañas de estos gatitos que, en algunas ocasiones, se vuelven un poco locos y destrozan toda la estancia. El portal web dispone la opción de cambiar la vista, con sus tres cámaras GoPro que graban la escena.

El reality se transmite las 24 horas del día, los siete días de la semana y está realizado bajo la supervisión de la Autoridad Alimentaria y Veterinaria de Islandia y de los funcionarios veterinarios del distrito.



"Pensé que era una bonita idea, pero nunca pensé que sería tan grande", ha declarado la productora Inga Lind Karlsdottir.



Si quieres ver la vida e historias de estos pequeños gatos en directo, pincha aquí.