Lanzar globos al aire puede ser perjudicial para el medio ambiente

La organización 'Baloons Blow' lo tiene claro: hay que concienciar sobre los efectos negativos que los globlos pueden tener para nuestro planeta. Esta organización se esfuerza por promover un estilo de vida eco-consciente. Así, en su web ha publicado una serie de imágenes en las que tratan de explicar por qué no se deben soltar globos.



'Baloons Blow' explica, en su web, que los globos pueden viajar miles de kilómetros contaminando los lugares por los que pasa. Una vez que lo hacen, pueden convertirse en un peligro para cualquier animal que entra en contacto con él ya que muchos de ellos no saben diferenciar entre lo que es comida y basura. Así, muchas veces, sin darse cuenta, pueden ingerir trozos de globo que podrían ser perjudiciales para su salud.



"Cuando un animal se traga un globo, puede bloquear su tracto intestinal, lo que conduce a la inanición", señala la asociación. Una vez que se han deshinchado o que estallan, y se han blanqueado por el sol, los globos en el océano parecen medusas, una fuente primaria de alimento para las tortugas marinas, que tras comérselos pueden causar graves daños a sus cuerpos, y finalmente la muerte.



'Balloons Blow' alerta además de que los globos calificamos como biodegradables, todavía, tardan más años en descomponerse y pueden liberar sustancias químicas en el medio ambiente.



'Don´t let them go!' (No dejes que se vayan), es uno de los mensajes que la organización lanza en su web para concienciar sobre este grave problema.