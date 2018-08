Llegan los Juegos Olímpicos para gatos, una iniciativa para fomentar la adopción

Seguro que todos los aspirantes se esforzarán por mostrar sus infinitas habilidades en los primeros Juegos Olímpicos para gatos, que debutarán el próximo agosto y se transmitirán a través de Hallmark Channel. Además de disfrutar de las peripecias de estos simpáticos animales, el público tendrá la oportunidad de llevarse a casa a uno de los competidores, ya que todos los gatos participantes están en adopción. De este modo, se pretende fomentar e impulsar la acogida de animales domésticos.

"Esperamos que este acontecimiento aumente el número de rescates y adopciones de mascotas", ha expresado Bill Abbott, presidente de Crown Media Family Networks y organizador del evento.

Los felinos participantes ya se preparan para las pruebas, que guardan especial similitud con algunos deportes de los Juegos Olímpicos originales. La natación, por ejemplo, consistirá en que los mininos sumerjan sus patas en el agua, algo que por naturaleza no gusta mucho a estos animales.

Esta no es la única ocasión en la que la cadena Hallmark Channel ha apostado por este formato televisivo para difundir la necesaria labor de los refugios de animales. Gracias a su primer proyecto, 'Kitten Bowl' (una versión felina de la SuperBowl), miles de animales encontraron una hogar.

Estos dos certámenes forman parte del proyecto 'Pet Project', una iniciativa social de Crown Media Family Networks (dueña de Hallmark Channel), que utiliza el entretenimiento para demostrar lo mucho que los animales aportan a la vida en familia, sin pedir a cambio nada más que cariño.

On the road to the @hallmarkchannel Kitten Summer Games, to air in August for the Rio #Olympics @AnimalLeague pic.twitter.com/iHANFfbgge