El lobo ibérico se encuentra en grave peligro en Guadalajara

En la jornada sobre conservación del lobo ibérico llevada a cabo en Guadalajara y organizada por Ecologistas en Acción y el Proyecto de Voluntariado para el Censo y Evaluación del Estado de Conservación de Lobo Ibérico, se ha puesto de manifiesto el estado crítico en el que se encuentra este animal.



Así lo han señalado un grupo de expertos formado por científicos, técnicos, educadores y naturalistas que hay llegado a dos conclusiones principales.

La primera es que el lobo está en estado crítico en Guadalajara y, por tanto en Castilla-La Mancha, por lo que es necesario medidas urgentes para su conservación.



La segunda, es que existen fórmulas eficaces para que lobos y ganadería puedan convivir y, en este sentido, apoyar a la ganadería extensiva bien gestionada frente a los modelos que no atienden adecuadamente las necesidades del ganado y del medio natural.



El número de ejemplares de lobo ibérico sigue bajo mínimos a pesar de que fue declarado especie en peligro de extinción en 1998 en Castilla-La Mancha. En las hipótesis más optimistas, tan solo queda un núcleo reproductor en la provincia de Guadalajara, con muy pocos ejemplares.



Los principales problemas a los que se enfrenta este animal son el la caza y el furtivismo ilegal y el uso de veneno en la provincia que "hace que no se estabilice la población y, mucho menos, que prospere hasta alcanzar un estado de conservación favorable".



Por ello, apuestan por perseguir estas prácticas y delimitar unas áreas sensibles para el lobo donde se garantice la tranquilidad y el buen estado de conservación del hábitat frente a actividades ganaderas, cinegéticas y forestales.



En cuanto a la convivencia con la ganadería, existen varias medidas para prevenir el conflicto con los lobos como no dejar el ganado suelto en el campo, usar perros de guarda, recoger el ganado por la noche o hacer las parideras en sitios cercados.



Por último, han pedido la ayuda de la administración pública para que garantice la mejor gestión de la ganadería extensiva y para acabar con las muertes de lobos.