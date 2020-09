Una mamá husky 'adopta' a un gato abandonado de tres semanas

Los animales son los primeros que nos desmuestran la importancia de adoptar. El último caso ha sido el de una hembra de husky que no había tenido cachorros y que ha decidido acoger a un pequeño gato de tres semanas que había sido abandonado.



La familia que encontró al gato le ofreció los cuidados necesarios pero el pequeño felino estaba muy débil y no sabían si iba a sobrevivir. Por eso, decidieron dejar a Rosie, como se llama la gata, bajo los cuidados de Lio, la husky, y el resultado no pudo ser mejor.



Lio no dudó en hacerse cargo de Rosie y cuidar a la gata como si fuera su propio cachorro. Al poco tiempo, las mejoras eran más que evidentes. La gata empezó a caminar a las pocas semanas y su aspecto había mejorado considerablemente.



El vídeo muestra la bonita relación entre esta curiosa familia, como duermen y juegan juntos.