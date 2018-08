Un mapa simula cómo sería el movimiento de los residuos de plástico en los océanos

Con el verano aumentan las visitas a la playa y con ello, también, la contaminación de los mares y oceános, en gran parte, provocada por algunos resiudos como las botellas o bolsas de plástico que flotan en el agua.



Debemos ser concientes y prudentes y no tirar nada al mar, ya que además de contaminarlos, los plásticos también pueden provocar terribles consecuencias en los animales y aves marinos que pueden quedarse atrapados entre las bolsas de plástico o ingerir, por error, ese el material.



Si cuando vemos una bolsa flotando en el mar no lo recogemos continuarán contaminando durante décadas, ya que el plástico no desparecen rápidamente.



Por eso, un equipo científico, liderado por Erik van Sebille, climatólogo y oceanógrafo del Imperial College London ha lanzado 'Plastic Adrift' con el que pretenden concienciar sobre qué es lo que pasa con estos residuos, abandonados en cualquier zona costera del mundo, y como viajan por nuestros océanos a lo largo de los años.



¿Cómo funciona?



Para poder visualizar el posible desplazamiento temporal de los residuos, debemos pinchar sobre el dibujo del patito de goma amarillo que simula el origen del vertido.



Tras unos segundos, el mapa irá mostrando, progresivamente, el desarrollo de los vertidos, después de un año y hasta diez, las terribles consecuencias y como se van contaminando otras zonas del planeta.



Un mapa didáctico e interactivo con el podemos hacernos una idea y ver, por ejemplo, cómo un plástico que ha sido abandonado en Huelva, puede llegar, en tan solo unos años, al extremo oriental del Mediterráno o hasta el Caribe.