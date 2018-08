Más de 450 expertos de 30 países apuestan por la sostenibilidad empresarial en Sustainable Brands® Barcelona

El evento ha tenido lugar el 23 y 24 de mayo en el Campus Norte de IESE Business School de Barcelona.

Las jornadas se han enfocado en compartir inspiración y aportar valor a la forma de entender el mundo y los negocios desde el prisma de la sostenibilidad, porque “cada decisión en la empresa cuenta y tiene un impacto en el mundo”.

En esta afirmación coincidieron no solo los expertos de marcas globales sino también Koann Vikoren, fundadora de la comunidad global Sustainable Brands®.

El evento ha contado con más de 40 ponentes nacionales e internacionales de marcas como Lego, Adidas, VF Corporation, Philips, Coca-Cola, Acciona o Basf. Bajo el concepto “How Now”, los conferenciantes plantearon las soluciones y herramientas con las que las compañías están avanzando en sus estrategias, logrando un impacto medioambiental y social positivo e incorporando la sostenibilidad entre sus valores de marca.

El foro internacional ha estado dirigido por Sandra Pina, socia de la consultora de referencia en sostenibilidad Quiero salvar el mundo haciendo marketing. Pina matizó la importancia de la sostenibilidad como inspiración para los negocios. Su socio, José Illana, matizó que “la sostenibilidad es nuestro caballo de batalla y es el mejor negocio, el legado que debemos dejar a la siguiente generación”, poniendo de manifiesto cómo las empresas cada vez son más conscientes de la necesidad de ser sostenibles a la vez que cambian su modelo de negocio para participar en la creación de un mundo mejor.

Los consumidores y marcas buscan innovación y creatividad

Durante la primera jornada de los encuentros profesionales, expertos como Miguel Mira, director de comunicación de Coca-Cola Iberia, explicaron la hoja de ruta de la marca en materia de sostenibilidad hasta 2020 y cómo “la confianza del consumidor es clave para el futuro del negocio y el impacto positivo en las ventas”. Para ellos, “la sostenibilidad es la capacidad de satisfacer las necesidades de los consumidores y darle a la siguiente generación un mundo mejor”.



A esta nueva generación de consumidores se les atrae a través de la innovación, ya que “están dispuestos a pagar más por productos de etiqueta limpia”, por lo que apostar por la sostenibilidad es un modelo de negocio rentable y de futuro, comentó Andrew Winston, autor del best-seller The big pivot.



Es el caso de adidas y su nuevo proyecto de la mano de la Comisión Europea que explicó en Sustainable Brands® Barcelona Gerd Manz, vicepresidente de innovación tecnológica del Grupo. El deporte es capaz de cambiar vidas y una marca como adidas es consciente de su papel en el mundo como marca referente, por ello está trabajando mediante la innovación abierta en la economía circular.



Por su parte, Pío Cabanillas, Director general de Marketing Global e Imagen Corporativa de Acciona, afirmó que “la sostenibilidad es el core business de cada empresa y tiene su recompensa. El 72% de los consumidores pagaría más por una marca en la que confían”. Para el CEO de Codorniu, Javier Pagés, la sostenibilidad debería ser la forma de trabajo de cualquier empresa.



Y es que las estrategias sostenibles también pasan por “involucrar a los empleados en la cultura responsable de la marca”, afirmó Teresa Ribera, directora de IDDRI, consciente además de que “el verdadero driver de la transformación es que las personas quieran saber lo que hay detrás de cada producto”. Es por ello que “necesitamos actuar y necesitamos hacerlo ya”, concluyó María Mendiluce, Managing Director Climate & Energy de World Business Council for Sustainable Development.



La economía circular, protagonista de la segunda jornadaWilliam McDonough, Chief Executive de McDonough Innovation, ha abierto la segunda y última jornada de Sustainable Brands® Barcelona dando las claves expuestas a lo largo de las sesiones de ayer en el Aula Magna del Campus Norte de IESE hablando sobre el tema estrella: la economía circular. “La conjunción inteligente de la nueva forma de hacer las cosas es sumar, no tener que elegir: resultados y principios, eficiencia y valores, impacto humano y beneficios, sostenibilidad y marcas”.

Tanto McDonough como Andy Ridley, CEO de Circle Economy han coincidido en que el diseño y la innovación es imprescindible para potenciar la economía circular en el mundo. “Vamos a hacer lo correcto, con material ambiental, y después vamos a hacerlo de la forma adecuada: mediante la economía circular”, dijo McDonough. “Hacer menos mal no es ser bueno”, ha puntualizado el padre de la economía circular.

El concepto se ha tratado en profundidad durante toda la segunda jornada, y otros expertos de marcas como Philips o Brambles han aportado su punto de vista y su how-now; cómo lo están aplicando en este momento para hacer de estas compañías mejores protagonistas del mundo sostenible que debe quedarse como legado para las próximas generaciones. Marcos López Brea, director y fundador de Ubuntu, ha puesto de manifiesto algunas de las barreras de la economía circular y la sostenibilidad con la que tienen que lidiar las empresas hoy en día. “La falta de skills e inversiones en el diseño de un producto circular y su producción hace más difícil la reutilización, el arreglo, la re fabricación y el reciclaje”, ha explicado.



El director europeo de sostenibilidad en Interface, Ramón Arratia, ha aconsejado “ser transparentes a la hora de comunicar la sostenibilidad”, y sugerido que “es crucial trabajar con una cadena de suministro y proveedores que también busquen reducir el impacto medioambiental de los productos finales”. Lo importante, según Arratia, es “ser disruptivo y tener un enfoque radical para cambiar el viejo paradigma: de la compañía al producto, del producto al diseño de servicios y productos circulares, yendo más allá de las barreras de la compañía”, ha concluido.



El presidente y director de Ecoalf, Javier Goyeneche, ha compartido con los más de 450 asistentes su ponencia sobre cómo producir nuevos productos de gran calidad y diseño a base de residuos. “Se puede conseguir diseño sin utilizar recursos naturales indiscriminadamente. Lo que más nos gusta en Ecoalf es reconvertir la basura en cosas bonitas, en positividad” ha dicho.



Algo que se ha demostrado en estas dos jornadas profesionales de Sustainable Brands® Barcelona: que otro mundo es posible si las marcas, consumidores y administraciones públicas se alían para aplicar la sostenibilidad ahora y en las próximas generaciones. Ese debe ser el propósito, y la sostenibilidad y su integración es la clave para lograrlo.



Patrocinadores y colaboradoresSustainable Brands® Barcelona cuenta este año con el patrocinio principal de de BASF, Acciona y Coca-Cola. Además del patrocinio de Servis, Samsung, Dong Energy, Chep Brambles, Thailand Sustainable Development Foundation y Fundación Abertis.



El objetivo de estos encuentros, que se celebran periódicamente en distintas ciudades del mundo (San Diego, Londres, Estambul, Río de Janeiro, Buenos Aires…), es concienciar de los problemas y las oportunidades que suponen los retos sociales y ambientales actuales. Además, promueve la participación y la co-creación de soluciones.



Sobre Quiero salvar el mundo haciendo marketing

Sandra Pina es Directora de Sustainable Brands® Barcelona y Directora del Departamento de Innovación de la consultora organizadora del evento: Quiero Salvar el mundo haciendo marketing.



Se trata de una consultora pionera especializada en marketing reputacional e innovación sostenible, creadora desde 2007 de soluciones en comunicación, innovación e investigación que promueve el desarrollo sostenible en las organizaciones y sus grupos de interés. Desde 2015 organiza Sustainable Brands® Barcelona.Para “Quiero”, el marketing es “aquella herramienta que invita a tomar una decisión”. Su objetivo es demostrar que la sostenibilidad es un buen negocio. A través de conceptos como "marca ciudadana" la consultora busca generar un diálogo sostenible, ético y rentable entre las organizaciones y sus grupos de interés.