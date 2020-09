Moda y tecnología inspiradas en la bicicleta urbana

La electrónica y la ropa se fusionan con 'Urs my bike'. Se trata de una serie de prendas adaptadas para ver y ser vistos por la carretera.



Además de indicar a otros conductores si con nuestra bicicleta queremos ir hacia la derecha, a la izquierda o hacia cualquier otro lugar.



La colección consta de sudaderas unisex con estampados digitales, adaptadas para la instalación de iluminación, 'Urs my bike' se complementa con la creación de diferentes complementos y accesorios versátiles tanto para la bicicleta o para moverse por la ciudad; bolsas, riñoneras, capuchas, camisetas, destinados a facilitar y hacer más cómoda la vida urbana en bicicleta.



Trabajan en un dispositivo que traduce las señales gestuales de quien las porta en señales luminosas siendo más visibles y comprensibles por el resto de los conductores, está pensado principalmente para ciclistas urbanos, sumando una mayor seguridad e información en el momento que ruedan por las vías urbanas.



La idea es llevar una iluminación que no sea exagerada, es decir, que no se vea mucho pero que se vea a una cierta distancia con las indicaciones a través de la sudadera o la prenda.

Úrsula Pacheco se encarga del diseño y materiales textiles y Micky Suarez se ocupa de la fotografía, diseño y programación de la electrónica .