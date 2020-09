Mueren siete de los famosos cerdos nadadores de las Bahamas por posible ingesta de alcohol

'Pig Beach' es el paraíso perfecto para los famosos cerdos nadadores, que viven en esta playa de uno de los cayos del distrito de Exuma, en las Bahamas. Allí nadan a sus anchas y disfrutan de las condiciones favorables de este archipiélago.



Pero ahora están en peligro y siete de ellos han aparecido muertos. Se estima que otros quince han conseguido sobrevivir.



Las autoridades del país investigan las causas de su muerte y creen posible que se deba a la ingesta de cerveza y ron suministrada por los turistas que se acercan al lugar para alimentarles y nadar con ellos.



Los veterinarios del gobierno han intentado salvarles la vida durante tres días seguidos. Algunos de sus cuidadores han destacado que tras tres décadas en la que los cerdos habitan la playa nunca había ocurrido algo así y que los turistas ya no tienen consideración con estos animales, los cuales les ofrecen cerveza, ron e, incluso, se montan encima.



Debido a esto, el gobierno ha prohibido que los visitantes alimenten a los animales. "La gente podrá tomar fotografías y ver a los cerdos nadar, pero no podrán alimentarles", ha señalado Alfred Gray, ministro de Agricultura y Recursos Marinos.



Sin embargo, otros funcionarios han destacado que la causa de la muerte no está del todo clara y que podría deberse a la ingesta de otra sustancia venenosa. "Sé que hay muchos marineros tontos que van y les dan alcohol para tratar de emborracharlos, pero eso no pasa con los turistas de Nassau que los han tratado con excelente cuidado", ha destacado Kim Aranha, presidente del grupo en defensa de los animales de Bahamas.



Esta muerte supone un desastre para este grupo de animales, pero también tendrá un impacto en el turismo y la economía de la región.