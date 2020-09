Una mujer abandona su casa y la convierte en un refugio para gatos callejeros

El amor por los animales cada día nos muestra incréibles historias. Si hace unos meses, una mujer compró todo un refugio de animales tras no saber qué animal adoptar y otra vivía con más de 12 gatos callejeros, ahora nos hacemos eco de otra impactante historia.



Lynea Lattanzio, natural de California, era una amante de los animales, especialmente de los gatos. Así, en el 1992 comenzó a rescatar gatos callejeros a los que convertía sus perfectos compañeros de piso.



Poco a poco está afición se convirtió en toda una pasión ya que llegó a acoger en su casa, hasta mil felinos. Así, es como nació 'Cat House de los Reyes', un particular refugio de animales en el que, durante todos estos años, ha invertido todos sus ahorros. "Prefiero tener 800 gatos que un hombre", explicaba en distintas entrevistas.



Hasta la actualidad, han pasado por 'Cat House de los Reyes' más de 40.000 gatos callejeros, por lo que se ha ganado a pulso que muchas personas la conozcan como 'la loca de los gatos', un apodo del que se siente muy orgullosa.



"Yo estoy en la parte superior de la lista de las locas de los gatos", ha asegurado en distintas entrevistas., añadiendo: "No creo que haya habido nadie que haya vivido con 28.000 gatos en 24 años".



Pero, como, cada vez, llegan más gatos a su casa a decidido dejásela a sus gatos y trasladarse a una movil, justo al lado, para seguir cuidándoles.



Así, ha conseguido crear una organización, sin ánimo de lucro, donde le ayudan más de una docena de de voluntarios que se encargan de que todo esté limpio y de que los gatos estén bien alimentados.



Lynea Lattanzio ha explicado que optó por esta medida para que así los gatos pueden vivir libremente. "Simplemente es dárles a estos animales una razón para que no vivan dentro de una jaula porque nadie los quiera", ha afirmado.



Así, su antigua vivienda ha quedado convertida en un refugio y un hogar de adopción de animales y destina unos 1,6 millones de dólares anuales para el cuidado de estos animales abandonados. ¡No te pierdas los vídeos que muestran cómo vivía con estos gatos callejeros y cómo después abandonó su casa para que estos animales vivieran allí!