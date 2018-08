Nace una nueva cría de lince ibérico en el Zoobotánico de Jerez

Un nuevo lince ibérico ha nacido, esta vez en el Zoobotánico de Jerez. La pequeña cría es hija de 'Castañuela', una hembra de 11 años, y de 'Hidrógeno', de seis años, que viven en las instalaciones del Área de Reproducción de Especies Amenazadas del Zoobotánico de Jerez, en una zona no visible del parque.



En breve, la cría podrá ser observada por el público a través de un monitor por circuito cerrado de vídeo. Esto se hace como medida del programa de conservación para reducir al máximo el contacto con humanos. De esta forma, pueden ser reintroducidos en la naturaleza sin estar habituados al contacto con el hombre, lo que le traería complicaciones al perder su estado salvaje.



Todavía se desconoce el sexo de la cría, por lo que no se puede elegir nombre hasta que no pase el primer chequeo veterinario y vacunación. Lo que sí se sabe es que su nombre empezará por la letra o, siguiendo la tradición del programa, que se rige por el orden alfabético.



Sus progenitores fueron los padres de 'Nitrógeno' y 'Neón', dos cachorros de lince ibérico criados en el zoológico jerezano y que el año pasado fueron reintroducidos como se espera que pase con la nueva cría.



La abuela es 'Saliega', famosa por ser la primera hembra de lince ibérico que se reprodujo en cautividad hace ahora doce años. Ahora que está “jubilada” es la única de la familia que vive cara al público.