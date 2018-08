El parto en directo de la jirafa April tiene a medio mundo "con el alma en vilo"

El zoo Animal Adventure Park de Nueva York (EE.UU.) espera impaciente el nacimiento de la cuarta cría de la jirafa April. Por ello, han querido compartir este momento tan esperado con el resto del mundo mediante una cámara que graba a April y retransmite las imágenes en directo a través de Youtube.



Con mensajes como "April sigue teniéndonos a todos con el alma en vilo. ¿Cuándo sucederá?", el parque nos invita a presenciar el desarrollo de la jirafa de 15 años. Los cuidadores han seguido los 15 meses de embarazo del animal y publican cinco veces al día actualizaciones sobre su estado que acumulan miles de "me gusta" en sus redes sociales.



Solo en Youtube, se calcula que se han conectado 30 millones de personas para ver a April paseando de un lado a otro hasta que la pequeña cría se anime a salir. "Todas las señales físicas indican que está lista para la 'fase de despegue'. Seguimos esperando pacientemente", han señalado sus cuidadores.



La jirafa se ha vuelto muy popular en muy poco tiempo lo que ha servido al zoo para crear una página web dedicada a ella en la que ofrecen emoticonos animados, venta de camisetas y demás recuerdos, además de la opción de enviar donativos a la organización.



Los cuidadores creen que esta popularidad se debe a que la jirafa, en sí, es un animal que fascina tanto a niños como a adultos y además, su parto destaca por el gran tamaño de la cría que cae al suelo desde una altura de 1,8 metros mientras la madre da a luz de pie.



Pero todo este movimiento ha venido también acompañado de críticas por parte de asociaciones ecologistas que defienden los derechos de los animales. Estos han llegado a interrumpir la transmisión en vivo de Youtube al denunciar el vídeo por su "contenido sexual", lo que hace que automáticamente se retire de la red.



"No todo el mundo está de acuerdo con lo que estamos haciendo porque hay gente que no apoya el cautiverio de los animales en general, y nos lo han hecho saber", han señalado miembros del zoo.



Sin embargo, las protestas han provocado el efecto inverso y ahora son más los seguidores que esperan con ilusión a la pequeña jirafa.