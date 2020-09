Paul McCartney comprometido con el medio ambiente con la canción 'Love Song to the Earth'

Paul McCartney junto a otros artistas como Colbie Caillat, Sean Paul, Natasha Bedingfield y Q'orianka Kilcher son los protagonista de un nuevo vídeoclip de la canción 'Love Song to the Earth'.



El lyric del video se estrenó en septiembre, pero esta es la primera vez que podemos ver a McCartney junto a Colbie Caillat, Sean Paul, Natasha Bedingfield y Q'orianka Kilcher.



"Estoy muy contento de ser parte de 'Love Song to the Earth', queremos inspirar a las personas en todo el mundo para interpelar a que sus líderes actúen a favor de un cambio climático positivo", explicó el artista unos días antes de que comenzara la Cumbre del Clima en París.



En el vídeo, McCartney canta mientras pasea solo en la playa mirando hacia el mar y muestra impresionantes imágenes que demuestran la versatilidad de nuestro Planeta y la gran riqueza natural que contiene.



La canción, que ha sido escrita por Toby Gad, John Shanks, Bedingfield y Pauly que también cuenta con Jon Bon Jovi, Sheryl Crow, Fergie Leona Lewis, Johnny Rzeznik, Angelique Kidjo, Nicole Scherzinger, Kelsea Ballerini, krewella y Victoria Justice.



McCartney expresó su satisfacción al formar parte de este proyecto, en el que además espera inspirar a sus seguidores para que luchen contra el cambio climático y salvar, así, el planeta.