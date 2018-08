Los perros podrán viajar en el Metro de Madrid a partir del 6 de julio

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid permitirá el acceso a los perros a la red de Metro de Madrid que permitirá que accedan al Metro, los perros que estén identificados correctamente mediante el uso de microchip y deberán llevar bozal y estar sujetos con una correa de una longitud que no supere los 50 centímetros y deberán ocupar para su desplazamiento exclusivamente el último coche de cada tren. El acceso con un perro a la misma no supondrá coste adicional alguno para el viajero.



Estos requisitos tendrán que ser cumplidos desde el mismo acceso a la estación de Metro y hasta la salida a la calle del animal. Podrán utilizar mientras se desplazan los ascensores y las escaleras, pero no estará permitido, por seguridad, que usen las escaleras mecánicas.



Además, la persona responsable del perro será su portador y la persona propietaria del perro será su responsable subsidiaria; se evitará obstruir el paso al resto de pasajeros en puertas y ascensores, y se podrá limitar el acceso a los mismos ante situaciones tales como aglomeraciones de viajeros, tanto por la seguridad de estos como la de los propios animales.



En cuanto a las limitaciones en las franjas horarias, queda autorizado su acceso en las denominadas 'horas valle', de modo que los perros no podrán entrar a la red de lunes a viernes en las horas de mayor afluencia, es decir, durante los periodos de hora punta de mañana y de tarde que son de 7.30 a 9:30 horas, de 14 a 16 horas y de 18 a 20 horas.



Durante los meses de julio y agosto, todos los fines de semana del año y en festivos, el acceso se podrá realizar libremente sin limitación alguna en el horario. Preguntada por la extensión de la meda a la red de Cercanías, Cifuentes ha explicado que ellos han comenzado por la modificación del reglamento de viajeros de Metro, que es de su competencia, y "luego habrá que hablar con Cercanías para ver si lo tiene previsto o no", ya que tiene su propio reglamento.



Hasta la fecha podían acceder a Metro animales pequeños domésticos que viajan en receptáculos idóneos o adaptados para el transporte de mascotas y que no resultaran peligrosos ni molestos para el resto de viajeros debido a su morfología, volumen, ruido u olor. Igualmente, se viene permitiendo la entrada de perros de asistencia personal, como perros guías acompañantes de personas invidentes o con deficiencia visual, perros guías en proceso de adiestramiento acompañados de sus entrenadores, y perros adiestrados para asistencia personal especial.



USO DE LA BICICLETAS EN LA RED DE METRO



La modificación del Reglamento de Viajeros del Metro amplía además el acceso de la bicicleta en toda la red de Metro. Entre las modificaciones introducidas se encuentra la posibilidad de que los viajeros introduzcan su bicicleta sin limitación horaria en la L1 entre Sierra de Guadalupe y Valdecarros; la L3, entre Ciudad de los Angeles y Villaverde Alto; la L5, entre El Capricho y Alameda de Osuna; la L7, entre Barrio del Puerto y Hospital del Henares; la L8, entre Campo de las Naciones y el Aeropuerto T4; la L9,entre Valdebernardo y Arganda del Rey; la L10, entre Ronda de la Comunicación y el Hospital Infanta Sofía y entre Joaquín Vilumbrales y Puerta del Sur. En la L12 el acceso estará permitido en toda la línea y en la red de Metro Ligero Oeste ML3, entre Monte Príncipe y Puerta de Boadilla.



En el resto de tramos de la red, el horario en el que se podrá viajar con bicicleta será de lunes a viernes durante todo el horario de servicio, excepto las horas de mayor demanda, es decir, de 7.30 a 9.30 horas, de 14 a 16 horas, y de 18 a 20 horas.