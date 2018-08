El pingüino Wonder Twin recupera su plumaje gracias a un traje térmico

El pingüino Wonder Twin ha vivido toda su vida en el parque temático de Orlando, SeaWorld, en Estados Unidos. Pero ahora, a sus 26 años, este pingüino ha comenzado a perder su plumaje a causa de su avanzada edad.



Las plumas que recubren su cuerpo son muy importantes para estos animales, puesto que les protegen de las bajas temperaturas. Por ello, los biólogos especializados del centro le han diseñado un traje isotérmico hecho con neopreno que imita el plumaje de este ejemplar de pingüino Adelie y le ayude a regular su temperatura.



Además, Wonder Twin también ha cambiado sus hábitos alimenticios y se le ha aplicado una terapia de hormonas.



Gracias al traje, el animal ha conseguido "crear una nueva capa de plumas y ya no necesita del mismo", ha explicado el Seaworld en un comunicado.



Wonder Twin es conocido por su participación en el espectáculo 'Antártica: Imperio del Pingüino', que transporta a los visitantes del parque al frío del polo sur. Los expertos han asegurado que la pérdida de plumas es algo habitual en estos animales y que puede suceder incluso en ambientes salvajes.