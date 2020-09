Una protectora rescata a Benji, un perro vagabundo

Una llamada alertó a la protectora Hope For Paws sobre la situación en la que se encontraba este perro que había vivio en la calle durante toda su vida y que tenía miedo de los seres humanos.



Miembros de la protectora no dudaron ni in segundo en ir a rescatar a Benji por las calles de los Ángeles para darle cuidarle y darle una mejor vida. Así grabaron su rescate, lo subieron a Internet y ya tiene cientos de reproducciones.



El pequeño cachorro se encontraba asustado ya que nunca había estado en contacto con ningún ser humano que le diese un poco de cariño.



En el vídeo se puede ver como Benji se encuentra asustado e inquieto hasta que finalmente el equipo de la protectira pudo ponerle una correa y le trasladaron al centro de animales.



Una vez allí, le cortan el pelo y lo duchan para eliminarle los insectos que tiene por todo el cuerpo.



Acabado el proceso, el resultado impresiona e incluso cuesta creer que se trate del mismo perro.



Después , en el veterinario comenzó con una rehabilitación picológica que duraría cinco meses, según han explicado desde la protectora. Ahora, el pequeño Benji está curado y reinsertado completamente, juega con otros perros, ya no teme a las personas y espera poder encontrar una casa de acogida dentro de muy poco.