Protege a tu mascota del calor con estos ocho consejos

Con el buen tiempo, llegan también el sol y el calor. Para los que se encuentren en la costa, las altas temperaturas no supondrán ningún sofoco, pero los que se queden en la ciudad tendrán que soportar el calor que desprende en asfalto en pleno verano. Los animales sufren las altas temperaturas igual que los humanos y estos ocho consejos ayudarán a que el sol y el calor no te den ningún susto.

1. Evitar salir a pasear en las horas más calurosas. Todos los perros se alegran cuando ven que van a salir a la calle, ya que es algo que además de ejercitarlos, les encanta. Sin embargo, durante la época estival, es recomendable que entre las 11 de la mañana y las 17 de la tarde evitemos ir de paseo. Si bajar se convierte en algo inevitable, ve por la sombra y durante poco tiempo.

2. Tener siempre agua fresca a su alcance. Los perros y los gatos son capaces de pasar un tiempo sin comida, pero nunca sin agua. La deshidratación puede causar problemas muy severos, así que debemos cambiar el agua cada cierto tiempo para que esté limpia y fresca.

3. Recorta un poco el pelo de tu mascota. Recortar un poco el pelo de perros y gatos en verano puede ayudarles a estar más fresquitos, pero es importante no raparlos del todo, ya que el pelaje les protege tanto del frío como de los rayos de sol.

4. Refresca la cabeza y el cuello del animal si ves que se muestra inquieto por las altas temperaturas.

5. No cierres a tu mascota en el coche. Aunque cada vez la gente toma más conciencia sobre este tema, todavía hay algunos que dejan a su perro o gato solos y cerrados en el coche. En verano, se estima que la temperatura del interior de un coche puede llegar a alcanzar la de un horno. Por si fuera poco, esta es la causa de que un gran número de animales de compañía mueran cada verano en nuestro país.

6. Si tu mascota se va de viaje contigo por la carretera, procura que el vehículo esté bien ventilado. Realiza tantas paradas como sean necesarias, para que el animal baje, haga sus necesidades y se airee.

7. No hacer mucho ejercicio los días de excesivo calor. No conviene que los animales hagan una actividad excesiva, aunque no sean las horas más calurosas.

8. Dale de comer por la mañana o por la noche. Si alimentas a tu mascota durante las horas menos calurosas del día, ayudarás al animal a hacer mejor la digestión.

Cómo actuar en caso de que nuestra mascota sufra un golpe de calor

Deberemos bajar rápidamente la temperatura corporal del animal. Colócale en un lugar fresco, a la sombra, dale agua para que beba y también mójale la cabeza y el abdomen. Otra opción es llenar un recipiente con agua y sumergir sus patas en él.