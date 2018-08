¿Qué podemos hacer para no malgastar el agua?

1. Es recomendable que te duches y no que te des baños largos ya que se gasta demasiada agua. Una ducha de 5 minutos consume 30 litros de agua, mientras que, un baño de inmersión que consume 300 litros.



2. Es fundamental que cierres el grifo cuando, por ejemplo, te cepilles los dientes, te afeites o laves los platos.



3. No debes usar el inodoro como basurero. Es mejor que coloques una papelera en el baño. Ahorrarás de seis a doce litros cada vez.



4. Si necesitas lavar los platos cuando el lavavajillas está a media carga, usa los programas cortos, económicos o de baja temperatura.



5. Al contrario de lo que algunas personas consideras, el lavavajillas ahorra agua y energía. Lavar a mano con agua caliente puede resultar hasta un 60% más caro que hacerlo con un lavaplatos moderno a plena carga. Si necesitas enjuagar los platos antes de meterlos en el lavavajillas, utiliza agua fría.



6. Es aconsejable que si vas a comprar un nuevo lavavajillas, es muy recomendable que compres uno de bajo consumo ya que protege el medio ambiente.



7. Si tienes plantas en casa, es recomendable que lo hagas por la noche o al amanecer ya que si riegas al mediodía, el 30% del agua que usas se evapora y además las hojas mojadas se queman con el sol.



8. Si tienes piscina, te aconsejamos que mantengas el agua de la misma limpia durante todo el año. así reducirás el consumo de agua y energía.



19. Recupera el agua de la lluvia y utilízala para regar el jardín.



10. Si lavas el coche en casa es recomendable que utilices el agua de la lluvia pero nunca dejes la manguera abierta.



11 . Reduce el agua desechada por el inodoro. En una obra nueva instala inodoros con mecanismos de doble descarga.





12. Es recomendable que pongas la lavadora cuando hayas acumulado bastante ropa para no malgastar demasiada agua.