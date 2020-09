¿Quién será la próxima víctima de 'Juego de Tronos'?

Pues sí, tal y como podéis ver, la próxima víctima es el invierno. El año 2015 ha sido el más caluroso a nivel planetario desde que se tienen registros (1880), según el último informe de la NASA, y el pasado mes de diciembre ha sido el más cálido de los últimos 136 años.



Si no queremos que en las siguientes temporadas los autores de la serie ya no puedan usar un lema como 'the winter is coming' ("se acerca el invierno"), tenemos que actuar con urgencia.



El límite peligroso está en el aumento de temperatura media del planeta en 1,5ºC y el año pasado ya llegamos al aumento de 1ºC, según cuenta Greenpeace.



Lo importante es que el invierno siga viniendo, pero sin Caminantes Blancos, aunque eso es otra historia.