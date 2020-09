Un rinoceronte pide a un cámara que le frote la barriga mientras le grababa

Como si de un perro se tratase, el documentalista Garth de Bruno Austin, ha acariciado la tripa a un rinoceronte que ha acercado a él cuando lo grababa para su próximo trabajo. El cámara ya lo había captado en otras ocasiones, pero esta vez, el rinoceronte ha tenido la iniciativa de aproximarse para pedir mimos.



El cámara ha compartido el vídeo en Youtube y a través de sus redes sociales, donde también ha advertido del peligro que conlleva hacer algo así.



"No intente hacer esto con un rinoceronte salvaje, ya que puede terminar usted muerto. No me acerqué al animal, fue completamente su decisión dejarme entrar en su espacio personal y tocarlo", ha señalado.



Garth también ha omitido publicar la ubicación del rinoceronte para proteger al animal.