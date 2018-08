'Rueda por el cambio', un concurso de cortos sobre sostenibilidad

Es el momento de rodar por el cambio. Al menos, esa es la idea del 'Another Way', el festival de cine docuemntal sobre progreso sostenible que engloba este concurso de cortos y que este año celebra su tercera edición, entre el 6 y el 8 de octubre en Matadero, Madrid.



"Buscamos escéptico; mentes inquietas que no se conformen con un solo punto de vista, que busquen la verdad con persistencia aunque a veces tengan que cambiar de opinión para alcanzarla", explican desde la web del festival.



El objetivo de este concurso es "ofrecer un escaparate 'online' para difundir globalmente la visión de cineastas preocupados por el progreso sostenible aprovechando las posibilidades de Internet", de acuerdo con el comunicado del certamen.



Cineastas, de cualquier parte del mundo, podrán participar en este concurso, siempre que tengan más de 18 años, y podrán presentar un número ilimitado de cortos pero deben durar entre 1 y 10 minutos y haber sido rodados no antes del 2015. El plazo acaba el próximo 5 de julio.



El jurado estará compuesto por la productora ejecutiva de Malvalanda, María del Puy Alvarado; el editor y programador de la plataforma Filmin, Joan Sala; y el productor de Los Ilusos Films, Javier Lafuente.



Los participantes podrán a optar a dos premios en metálico: Premio del Jurado al mejor cortometraje, con una dotación económica de 500 euros; y Premio del Público al cortometraje más visto, con una dotación económica de 300 euros.



Durante el 6 y el 8 de octubre, se proyectarán en Madrid la proyección de las películas y además se llevarán a cabo diferentes charlas y coloquios con cineastas y expertos en el ámbito medioambiental, social y económico.

Este concurso está patrocinado por el Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados (SIGNUS) en colaboración con Efeverde, la plataforma medioambiental de la Agencia EFE.