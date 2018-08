SeaWorld pone fin al programa de reproducción de orcas en cautividad

Sin duda, una gran noticia que a muchos les ha pillado por sopresa ya que SeaWorld es la principal empresa del sector con parques temáticos en Orlando y San Diego que utiliza a estos animales para sus espectáculos.



El presidente de SeaWorld, Joel Manby ha explicado: "Nuestros clientes visitan los parques marítimos, en parte, para ver orcas. Pero un creciente número de personas piensa que las orcas no deben estar en cautividad. Al hacer que esta sea la última generación de orcas en cautividad y cambiando la forma en que nuestros visitantes contemplarán a estos magníficos animales, estamos proporcionando una experiencia realmente importante".



Por lo tanto, no solo dejarán de reproducirse en cautividad, su captura está prohibida en numerosos países, sino que ya no organizarán espectáculos con orcas. En España existen cuatro orcas en cautividad de SeaWorld que ofrcen espectáculo de este tipo con estos animales y se se encuentran en Loro Parque, en Santa Cruz de Tenerife.



Este parque acuático cuenta en total con seis orcas, pero dos pertenecen a la compañía estadounidense, otra de las orcas fue encontrada al borde de la muerte en la costa holandesa y trasladada allí y la última nació en cautividada.

En la Unión Europea solo el centro de Tenerife y el parque Marineland de la localidad francesa de Antibes, propiedad de la empresa española Parques Reunidos y donde hay otros seis ejemplares, siguen teniendo orcas.



46 orcas son utilizadas en espectáculos en Argentina, Canadá, Francia, España, Estados Unidos y Japón, 35 de ellas nacidas en cautividad. Esta ONG mantiene que China y Rusia albergan once orcas capturadas desde 2012, según datos de Según la organización WDC (Whale and Dophin Conservation).



El problema más grave de todo esto es saber que se hará, por el momento, con las orcas que están ahora en cautividad. Muchas de las orcas que vivien en cautividad, en la actualidad, nunca han conocido vida más allá de la piscina.



"Algunos críticos quieren que vayamos más allá y que liberemos a las orcas que todavía permanecen en cautividad. Pero no me parece una opción inteligente", ha afirmado el presidente de SeaWorld, Joel Manby.



"En este punto estaría de acuerdo con la mayoría de los conservacionistas. "La mayoría de nuestras orcas nacieron en SeaWorld y las que nacieron en libertad han pasado la mayoría de su vida en nuestros parques. Si las liberamos en el océano, lo más probable es que mueran", ha explicado el presidente.