Ser voluntario enriquece tu vida y cambia la de los animales

Ser voluntario significa vivir una nueva aventura y conocer gente de todo el mundo, pero sobretodo, significa que te conocerás a ti mismo. ¿Quieres que tu vida de un giro de 360º? No hay nada más beneficioso para el bienestar espiritual que salir de la rutina para iniciar una nueva experiencia.

Lo único que necesitas para comenzar tu viaje es tener una buena actitud. Ir de voluntariado al extranjero no son exactamente unas vacaciones. Podrás conseguir hospedaje y manutención a cambio de trabajo, pero ten en cuenta que no será un trabajo cualquiera. Aunque los animales no den las gracias, se sentirán agradecidos porque tu ayuda mejora su vida.

En Hazte Eco queremos despertar tu espíritu altruista y aventurero recomendándote algunos de los mejores voluntariados que existen:

Comunidad Inti Wara Yassi, Bolivia

La Comunidad Inti Wara Yassi es una organización formada por un equipo de profesionales y voluntarios bolivianos y de diferentes partes del mundo. En sudamérica, la huella del hombre está destruyendo el hábitat natural de muchos animales. Por eso, la CIWY se encarga de la gestión, conservación y cuidado de animales salvajes de la selva amazónica en tres parques distintiso: el Parque Machía, el Ambue Ari y el Jacj Cuisi, todos en Bolivia.

Parque Nacional Marino Ballena, Costa Rica

Cada rincón está lleno de vida en el Parque Nacional Marino Ballena. Delfines, aves marinas, peces, ballenas, estrellas de mar, moluscos, cangrejos... En las aguas del paque Mario Ballena se pueden observar hasta 18 especies diferentes de corales y un sinfín de peces. Sus arrecifes están desarrollando una serie de problemas, como el calentamiento de las aguas, a raíz de situaciones ambientales que antes no se daban. La labor de los voluntarios empienza por el mantenimiento y conservación de las instalaciones del parque y apoyar la labor de los trabajadores.

Vida Silvestre, Sudáfrica

Ser voluntario en una reserva natural es todo un lujo. A sólo 45 minutos de la ciudad de Port Elizabeth se encuentran 6.000 hectáreas de sabana que resultan para los extranjeros una experiencia mística por sí sola. Entre las tareas de los voluntarios, se encuentran la conservación del llamado "santuario de elefanes" y el monitoreo de otra de las grandes especies, el león. Una experiencia totalmente inspiradora que te hará sentir en comunión con la naturaleza.

Flora, fauna y cultura de México

Este voluntariado, que centra su actuación en la conocida Playa del Carmen de México, es ideal para quien busque actividades con tortugas marinas. Entre las actividades que realizan los voluntarios se encuentran la liberación de crías y los recorridos nocturnos para vigilar los nidos.

Conservación de Flora y Fauna, Australia

El voluntario puede elegir entre quedarse en Sidney y sus alrededores para enfocarse en la fauna salvaje del sitio, o trabajar en provincias como Melbourne, Perth o Canberra. A través de distintos proyectos de conservación de flora y fauna como la siembra de árboles, regeneración de bosques o ayuda en algún parque natural a científicos y veterinarios, puedes vivir una aventura sin comparación en el hemisferio sur.