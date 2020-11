Esta es la principal conclusión de un estudio elaborado por la Asociación Europea de Suministros Ferroviarios (UNIFE) a partir de una encuesta que se ha realizado en Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Países Bajos y en la que han participado jóvenes de entre 16 y 25 años.

Sin embargo, solo el 16,3% los encuestados han cambiado ya el coche por el tren en sus desplazamientos y apenas el 7% lo ha hecho en el caso del avión.

El tren, alternativa de transporte sostenible

Los autores del estudio señalan que el objetivo de esta encuesta era conocer la opinión de los jóvenes europeos sobre el tren como alternativa de transporte sostenible y las posibilidades laborales que brinda este sector.

Para el 94% de los entrevistados es “importante o muy importante” formar parte de una compañía con un impacto positivo en la sostenibilidad y el 53% se han mostrado interesados en estudiar o trabajar en algún campo relacionado con la conservación y mejora del medioambiente.

Para el 47% de los jóvenes la industria ferroviaria es “respetuosa o muy respetuosa” con el medioambiente, cifra que estaría por encima de la industria aeronáutica (39%) o la automotriz (40%), pero por debajo de otros sectores como la salud (64%) o el tecnológico (59%).

El 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero

El año pasado en España el sector del transporte supuso el 29% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, un porcentaje que está en la línea de los datos de la Unión Europea, donde representan el 30% de las emisiones totales, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica,

El 72% de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera procedían del tráfico rodado, el 14% del aéreo, el 13% del marítimo y tan sólo el 0,5% del tren.

Según la Agencia Europea de Medioambiente, viajar en avión supone casi nueve veces más emisiones de gases efecto invernadero por pasajero y kilómetro que hacerlo en tren.

La encuesta forma parte de la campaña “Hop on for our planet” y ambas apoyan la iniciativa de la Unión Europea de hacer del 2021 el Año Europeo del Tren para que este transporte sea considerado como “el más sostenible, innovador y seguro”.