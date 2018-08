Siete ideas de regalos sostenibles para el Día del Padre

¡TOMA NOTA!

Se acerca el Día del Padre, como cada 19 de marzo. ¿Todavía no tienes regalo? No te preocupes. Desde 'Hazte Eco' te damos algunas ideas para que tu padre pueda recibir el mejor regalo del mundo a la vez que contribuyes a proteger el planeta. Con estas ideas de regalos sostenibles te convertirás en mejor hijo, no solo para tu padre, sino también para la Tierra. ¡Toma nota!