'Sustainable Brands Madrid' publica su programa completo

Se trata del mayor evento en materia de sostenibilidad de nuestro país y está enfocado a compartir inspiración, retos y éxitos, además de aportar valor a la forma de entender el mundo y los negocios desde el prisma de la sostenibilidad. Está dirigido Sandra Pina, socia de la consultora de referencia en sostenibilidad Somos Quiero.

Este año y bajo la idea “Activating Purpose” (Activación del propósito) se celebra la tercera edición de Sustainable Brands España en la que intervienen más de 50 líderes globales de marcas como IDEO, Mondelez, Ben & Jerry’s, Patagonia, Unilever, Timberland y Campbell.



El evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid como partner institucional y Coca-Cola como sponsor principal. Samsung, NH, Servis y Leroy Merlin también participan como sponsors.

La programación de las conferencias profesionales estará dividida en cuatro grandes bloques: “El panorama macro del propósito”, “Construyendo una organización con propósito”, “Involucrar a los consumidores a través del propósito” y “La innovación orientada a la sostenibilidad”.



Durante la primera jornada -lunes 8 de mayo- se tratarán temas concretos como el liderazgo sostenible, la transformación de las empresas a través de la sostenibilidad o cómo conectar al consumidor a través del propósito y la misión de la marca. Además, los asistentes podrán formar parte de talleres relacionados con la moda sostenible, la reinvención de las ciudades o cómo construir organizaciones conducidas por el propósito.

La segunda jornada -martes 9 de mayo- estará marcada por temas como la fidelidad a las marcas a través del propósito, el cambio en la industria alimentaria, la estrategia y hoja de ruta que marcas las empresas que aplican el propósito.

Algunos de los ponentes internacionales son: Owen Rogers, partner de IDEO; Mary Barnard, Presidente Categoría Chocolates de Mondelez Internacional; Dave Stangis, Vicepresidente de Responsabilidad Corporativa y Director de Sostenibilidad de Campbell Soup Company; Christopher Miller, Director de Activismo y Misión Social de Ben & Jerry’s; Amani Al-Khatahtbeh, Bloguera y Activista conocida como “Muslim Girl”, incluida dentro de la lista “Forbes 30 under 30”; Ryan Gellert, Director General EMEA de Patagonia; John Izzo, autor de best-sellers y visionario de los negocios; Tamara Young, Directora de Comunicación corporativade JetBlue; y Sally Uren, Directora Ejecutiva de Forum for the future, entre otros.

Dentro de los ponentes nacionales que estarán en las conferencias profesionales son: Ana Gascón, Directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola; Juan José Litrán, Director de Relaciones Corporativas de Coca-Cola; Francisco Hortigüela, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Samsung; Marta Martín, Comunicación Interna y Responsabilidad Corporativa de NH; y Rodrigo Salas, Director de Comunicación Corporativa y Responsabilidad social de Leroy Merlin.

En esta edición se suman marcas y líderes del país invitado: Reino Unido, pionero en activación del propósito, que compartirán con los asistentes sus casos de éxito y aprendizajes.

Sustainable Sunday y Co-creating citiesAdemás de los encuentros profesionales del 8 y 9 de mayo, Sustainable Brands® Madrid se complementa con otros dos programas: Sustainable Sunday y Co-creating Cities, que sitúan al ciudadano y consumidor en el centro de la estrategia de cualquier decisión empresarial.

Sustainable Sunday es un evento familiar creado para disfrutar de la sostenibilidad a través de la música, el cine o la moda. Se trata de una jornada lúdica que se celebrará el 7 de mayo en el Paseo del Prado de Madrid. Contará con con talleres para todos los públicos con el fin de dar a conocer cómo cualquiera puede contribuir a que nuestro mundo sea más sostenible. El acceso será libre y gratuito.

Por otro lado, Co-creating Cities se celebra el 8 de mayo y nace para dejar un legado a la ciudad de Madrid. Se trata de unos talleres de co-creación donde se plantea un reto de interés para la ciudad de Madrid en término de sostenbilidad y donde participan los expertos que acuden a las conferencias. El objetivo es crear un impacto duradero que ayude a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Además, durante las jornadas de Sustainable Sunday también habrá mesas de debate compuestas por empresas, ciudadanos y movimientos sociales para abordar este mismo reto planteado en Co-creating Cities.